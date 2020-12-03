Байден заявил, что готов публично привиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7ca5fe5c-35f6-11eb-874e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Джо Байден заявил о готовности публично привиться от коронавируса с целью демонстрации своего доверия к препарату.

Люди потеряли веру в эффективность вакцины. Уже сейчас цифры ошеломляюще малы, поэтому важно, что это делают президент и вице-президент, — сказал он в эфире CNN.

По словам политика, он будет «счастлив» получить вакцину, как только её эффективность будет доказана, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон выразили готовность публично привиться от коронавируса, чтобы помочь людям справиться с сомнениями насчёт вакцинации.

Таким образом, Клинтон и Буш присоединились ещё к одному экс-президенту США Бараку Обаме, который заявил, что может показать процесс по ТВ или снять его на камеру, «чтобы люди знали, что я доверяю науке».

Ранее директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд сообщил, что американские власти планируют одобрить три-четыре вакцины от COVID-19 до февраля 2021 года.