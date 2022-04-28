Байден выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины Байден выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины 28 апреля

Джо Байден / Фото Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден 28 апреля выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины. Это произойдёт уже во второй раз за месяц. Такие данные расписания главы американского государства распространил Белый дом.

Предполагается, что выступление состоится в 10:45 по местному времени (17:45 мск).

Предыдущее выступление Байдена на тему Украины произошло неделю назад, 21 апреля. Тогда он сообщил, что Киеву будет выделен новый пакет военной помощи в размере $800 млн.

Несколько СМИ сообщили, что администрация Белого дома готовит новый запрос в конгресс по поводу «масштабной» военной помощи Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что группу украинских военных обучат обращению с американскими гаубицами. В ведомстве уточнили, что осваивать данный вид оружия они будут за пределами своей страны.

В МИД России отметили, что за последние полтора месяца США поставили Украине оружия на $1,65 млрд. В ведомстве выразили опасение, что это оружие может оказаться в итоге на чёрных рынках других стран, поскольку киевские власти не могут обеспечить безопасное его хранение.