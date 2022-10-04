Байден заявил, что США не признают вхождение в состав РФ частей Украины

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что США никогда не признают вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Глава Соединенных Шатов Америки пообещал продолжать поддерживать Украину и сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи на $625 млн.

Соединенные Штаты никогда не признают подразумеваемую аннексию Россией украинской территории, — указано в сообщении.

По данным пресс-службы Байдена, в новый пакет помощи Киеву войдут дополнительное вооружение и оборудование, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства.

Ранее президент США официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.