США пообещали Украине предоставить новый пакет военной помощи Байден сообщил Зеленскому о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на $625 млн

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о намерении Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн, сообщает пресс-служба Белого дома. Глава Белого дома пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в новый пакет помощи войдут дополнительное вооружение и оборудование, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника и транспортные средства.

Ранее президент США официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет поступил грант в размере $1,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка. По его словам, средства направят на возмещение бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.