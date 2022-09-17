Украина получила от США $1,5 млрд грантовой помощи Премьер-министр Украины Шмыгаль: в бюджет поступил грант от США на $1,5 млрд

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В государственный бюджет поступил грант в размере $1,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Twitter. По его словам, средства направят на возмещение бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.

В государственный бюджет поступил грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш из $4,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка. Средства будут направлены на возмещение расходов бюджета на пенсионные выплаты и программы социальной помощи, — отметил Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины.

Ранее президент США официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.