Байден в инаугурационной речи заявил, что демократия одержала верх

https://static.news.ru/photo/1319f314-5b47-11eb-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carolyn Kaster/ТАСС

День своего вступления в должность президента Соединённых Штатов Джозеф Байден назвал днём истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх. Об этом новый хозяин Белого дома заявил на ступенях Капитолия где принёс присягу на Библии.

В этот час, друзья мои, демократия одержала верх.Через горнила веков Америка проходила испытания снова и снова. И Америка справлялась со всеми задачами, с которыми сталкивалась. Сегодня мы ликуем не в связи с [победой на выборах] кандидата, но из-за дела, дела демократии. Народ, воля народа были услышаны. И воля народа не была оставлена без внимания. Мы снова узнали, что демократия представляет ценность. Демократия хрупка, — подчеркнул Байден.

Президент считает, что Америка рискует окончательно погрузиться в хаос, если не преодолеет раскол, возникший в обществе. Байден призвал граждан США начать прислушиваться и уважать друг друга, а «любые разногласия в обществе не должны превращаться в войну».

Президент обратил внимание своего народа на ряд эпизодов в истории страны. В пример он привёл борьбу за права женщин и подчеркнул, что нет вещей, которые нельзя изменить, ведь в этот день впервые в истории США пост вице-президента заняла представительница прекрасного пола - Камала Харрис.

На инаугурации Байдена присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Барак Обама, а также экс-вице-президент Майк Пенс, который предпочёл посетить инаугурацию Байдена, а не прощальную церемонию теперь уже экс-президента Трампа. Как только Байден дал присягу, артиллерийские орудия выстрелили 21 раз.

Ранее МИД РФ прокомментировал вступление Байдена в должность президента США, сообщал NEWS.ru.