Байден улыбкой ответил на вопрос о поездке Ким Чен Ына в Россию Байден не стал отвечать на вопросы о поездке Ким Чен Ына в Россию

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден не стал комментировать утверждения СМИ о возможной поездке лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, где он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Проходя по Южной Лужайке своей резиденции, американский лидер улыбнулся, но не стал отвечать на вопросы журналистов.

Хотя он и улыбнулся пулу, он не ответил на выкрикиваемые вопросы о сообщениях относительно встречи Ким Чен Ына с Путиным, — уточняется в сообщении.

По данным издания, президент США также не ответил на вопрос о переговорах профсоюза рабочих автомобильной промышленности.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию, где, возможно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Источники издания допустили, что одной из возможных тем двух лидеров станет возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Кроме того, северокорейская сторона хотела бы, чтобы РФ передала ей передовые технологии для спутников и атомных подлодок. В Кремле пока не комментировали информацию о планах проведения этой встречи.