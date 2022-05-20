Байден: США готовы помочь в активизации азербайджано-армянских контактов

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

США готовы помочь наладить дипломатическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией, заявил американский президент Джо Байден в поздравительном обращении по случаю предстоящего национального азербайджанского праздника — Дня независимости. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы азербайджанского государства Ильхама Алиева. Байден также отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать помогать «процветать всему Кавказу и Транскаспийскому региону».

Соединённые Штаты готовы помочь активизировать дипломатические контакты между Азербайджаном и Арменией и наладить экономические, транспортные и человеческие связи Азербайджана, что позволит процветать всему Кавказу и Транскаспийскому региону. США подтверждают свою поддержку независимости и суверенитету Азербайджана. Мы надеемся на расширение наших отношений в ближайшие годы и десятилетия, — отмечается в поздравительном письме Байдена.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее выступил в Турине на министерской встрече Совета Европы, рассказав о действиях азербайджанских властей по нормализации отношений с Арменией. По его словам, Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира на Южном Кавказе. Он добавил, что лидеры обеих стран дали поручения министрам иностранных дел о подготовке мирного соглашения и создании совместной комиссии по делимитации и демаркации границы.