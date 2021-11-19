Байден сообщил, что находится в «великолепной форме»

Президент США Джо Байден после планового медосмотра заявил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично». Результаты проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, он пообещал обнародовать, сообщает РИА Новости.

Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в великолепной форме, — рассказал хозяин Белого дома.

Байден, вернувшийся в резиденцию из военного госпиталя под Вашингтоном, где он проходил медосмотр, пошутил, что готовится отметить свой 58-й день рождения. При этом в субботу, 20 ноября, ему исполнится 79 лет.

Ранее стало известно, что Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

На время плановой процедуры президентские полномочия в соответствии с конституцией были переданы вице-президенту Камале Харрис. Это стало первым случаем с момента прихода администрации Байдена к власти, когда американский лидер передал свои полномочия.