Байден сократил отставание от Трампа в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/6336895e-1f7c-11eb-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Campaign Via Cnp/Global Look Press

Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от кандидата на пост главы США — демократа Джо Байдена — в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчётов бюллетеней.

У действующего руководителя государства сейчас 50,5% голосов, у Байдена — 48,4%. В абсолютном выражении отрыв кандидата от республиканцев составляет примерно 36,5 тысячи голосов, передаёт Fox News.

Накануне штаб Трампа призвал остановить подсчёт голосов на выборах. Команда нынешнего президента планирует через суд оспаривать результаты подсчёта бюллетеней в штате Невада, так как не меньше 10 тысяч голосов могут принадлежать людям, которые уже не живут на этой территории.

Результаты голосования в штате должны быть объявлены в ближайшее время. По предварительным данным, победу в нём одерживает демократ Джо Байден. Если эти данные верны, оппонент Трампа получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден уже запустил «сайт переходного периода». Создание ресурса направлено на подготовку к передаче власти от действующего американского лидера Дональда Трампа. Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. Оба кандидата уверены в своей победе.