Байден сделал нефтяной подарок России

Президент США Джо Байнен собирается надолго ограничить бурение новых нефтяных скважин на федеральных землях. В день инаугурации он уже наложил соответствующий временный запрет, но источники в Белом доме свидетельствуют, что скоро глава государства подпишет более долгосрочный указ. Аналитики считают «зелёную» политику Байдена подарком России и Саудовской Аравии, так как она увеличит спрос и цену на производимое ими топливо.

Специалисты подсчитали, что добыча ископаемых видов топлива на федеральных землях и в водах отвечает за четверть выбросов углекислого газа в США. В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, Джо Байден серьёзно относится к проблеме глобального потепления, поэтому намерен наложить ограничения на нефтяную отрасль и стимулировать развитие альтернативных источников энергии.

Одним из первых шагов его администрации была приостановка выдачи разрешений на бурение новых скважин на 60 дней, пока власти будут рассматривать более комплексные меры. И, судя по всему, они не обрадуют нефтяников. Как сообщают источники The New York Times, уже 27 января Байден может подписать указ, предписывающий федеральным ведомствам определить, насколько всеобъемлющим должен быть запрет на разведку ископаемого топлива на федеральной земле.

Во время предвыборной кампании в США звучали призывы запретить бурить новые скважины и в частных владениях, но Байден, будучи осторожным президентом, вряд ли пойдёт на такие радикальные меры. Впрочем, «зелёная» политика нового главы государства уже успела разозлить нефтяные компании и коренное население Америки, которое получало выгоду от нефтедобычи на своих землях.

Ваш указ — прямая атака на нашу экономику, суверенитет и наше право на самоопределение, — заявило племя Юта из одноимённого штата в открытом письме в МВД.

По оценкам Goldman Sachs, политика Байдена приведёт к повышению спроса на топливо при одновременном сдерживании добычи. Аналитики агентства указывают на несколько факторов. С одной стороны, Белый дом пока что не собирается снимать нефтяное эмбарго и другие санкции с Ирана. Хотя в целом Байден настроен на возвращение к иранской «ядерной сделке», из его администрации звучат намёки, что её условия хорошо бы изменить. Это говорит о том, что восстановление иранской доли на мировом нефтяном рынке — дело не ближайших месяцев.

TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Рост нефтедобычи в США будет сдерживаться климатической политикой Белого дома. Речь идёт не только о запрете на бурение новых скважин, но и о повышении регуляторных издержек для нефтяных компаний. Проще говоря, о новых налогах, штрафах и переводе предприятий на «зелёные» рейсы, которое требует дополнительных бюджетов. При этом стимулирующие меры в экономике для восстановления после пандемии, по прогнозам Goldman Sachs, создадут дополнительный спрос на нефть в США на уровне 200 тысяч баррелей в сутки.

Если коротко, это как раз то, что заказывали Путин и кронпринц [Саудовской Аравии], — резюмировал портал Oil Price.

В Goldman Sachs добавляют, что в ближайшие годы на рынке может сложиться ситуация, аналогичная 2018-му, когда сочетание высокого спроса и высоких же издержек на транспортировку энергоносителей привели к повышению цен до $80 за баррель.

Политика поддержки спроса на энергоносители, но ограничения их добычи (или увеличения затрат на бурение и финансирование) в ближайшие годы окажется инфляционной, учитывая всё ещё незначительную долю спроса на электромобили и возобновляемые источники энергии, — заключают Goldman Sachs.

В планах Байдена — провести через конгресс всеобъемлющее законодательство, направленное на снижение выбросов в атмосферу парниковых газов. Хотя в краткосрочной перспективе такая политика действительно играет на пользу конкурентам США вроде России и Саудовской Аравии, в будущем она может привести к снижению спроса на нефть во всём мире из-за перехода ведущих экономик на возобновляемые источники энергии.

Эксперты расходятся во мнениях, когда это произойдёт, однако мировые нефтяные гиганты уже начали готовиться к такому сценарию. Так, согласно прогнозу BP, спрос на ископаемые виды топлива до 2050 года будет снижаться даже при оптимистичном варианте развития событий.