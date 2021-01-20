Байден считает, что США могут погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол

https://static.news.ru/photo/58fe87b4-5b47-11eb-85c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

США рискуют окончательно погрузиться в хаос в том случае, если раскол в обществе не будет преодолён. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время инаугурации.

Мы можем видеть друг в друге не противников, но соседей, мы можем уважать друг друга, мы можем объединить усилия и прекратить кричать, накаляя обстановку, — отметил политик.

Он подчеркнул, что в американском обществе нет единства и это является историческим моментом, вызовом кризису.

И мы должны встретить его как Соединённые Штаты Америки, — заявил Байден.

Новый американский лидер призвал граждан страны, которые голосовали на выборах за Дональда Трампа, дать ему шанс. Он заверил, что будет работать на благо всех жителей США.

Байден считает, что Америка с честью преодолела все выпавшие на её долю испытания и стала сильнее. Он уверен, что она восстановит свои зарубежные альянсы. Избранный президент подчеркнул, что США хотят активно взаимодействовать со всем миром для борьбы с вызовом сегодняшнего и завтрашнего дня. Байден считает, что Америка будет вести за собой международное сообщество, а также станет верным партнёром в деле строительства мира, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, бывший президент США Барак Обама поздравил Байдена с победой. Он оставил своё послание в микроблоге. Публикацию политик снабдил фотографией, на которой видно, что они вместе с Байденом стоят в обнимку. Видимо, снимок был сделан достаточно давно в интерьерах Белого дома. Отметим, что когда Обама был президентом, Байден занимал должность вице-президента.