Байден ревакцинировался

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса. Он объяснил, что ревакцинировался только сейчас из-за возраста. Трансляцию процедуры вёл CNN.

Мы знаем, что для того, чтобы победить эту пандемию и спасти жизни <...> нам нужно вакцинировать людей, — заявил он перед прививкой.

Он отметил, что ревакцинацию в ближайшее время пройдёт и его жена, Джилл Байден. Она не смогла сделать прививку, потому что в этот момент преподавала в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Глава государства также отметил, что после первой и второй доз вакцины у него не было побочных эффектов.

Байден сделал бустерную прививку спустя несколько дней после решения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов, которое разрешило эту процедуру. О том, что американский лидер ревакцинируется, говорила его пресс-секретарь Джен Псаки.

Ранее The Lancet опубликовал статью за авторством группы учёных, в числе которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения. Они отметили, что бустeрную вакцинацию следует проводить только на основе надёжных данных и анализа ситуации. Если пациентам вводить бустeрные дозы препаратов слишком рано или слишком часто, это может вызвать миокардит или синдром Гийeна — Барре. В итоге это может отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вaкцинации.