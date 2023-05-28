Байден решил спасти экономику США по телефону Байден и Маккарти попытались решить вопрос повышения потолка госдолга по телефону

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Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти решили обсудить оставшиеся вопросы по повышению потолка госдолга по телефону, сообщает телеканал NBC News. Отмечается, что разговор продлился полтора часа. Журналисты при этом не смогли получить от Белого дома информацию об итогах переговоров.

Президент Байден переговорил со спикером Маккарти из Кемп-Дэвида в субботу вечером. <...> Звонок завершился спустя полтора часа, — сообщил телеканал.

В Белом доме накануне заявили о значительном успехе в переговорах по недопущению дефолта.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.