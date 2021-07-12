Байден рассказал о вождении фуры и был высмеян

Президент США Джо Байден рассказывал, что когда-то водил 18-колёсную фуру. Как выяснила газета New York Post, слова американского лидера оказались ложными.

Истину раскрыл бывший американский военный. Он заявил, что находился за рулём той фуры. Телеканал Fox News потребовал предоставить доказательства, но представитель Белого дома мог указать только на статью от декабря 1973 года. В ней говорилось, что Байден ездил на 18-колёсной фуре. При этом не представили информацию о том, что нынешний президент США тогда был за рулём транспортного средства.

Телеканал вновь надавил на Белый дом, заявив, что езда в фуре и сидение за рулём — это не одно и то же. В ответ в Белом доме указали на сообщение Объединённой федерации учителей, в котором говорилось, что Байден в прошлом ездил на школьном автобусе в качестве летней работы. В результате Байдена высмеяли пользователи Сети за это заявление. Некоторые шутили, что он, возможно, имел в виду свои любимые игрушки в детстве.

Может быть, он действительно водил их. В те времена у каждого маленького мальчика были либо 18-колёсные фуры big daddy, либо самосвалы Tonka, — пошутил один из пользователей.

Ранее Байден в очередной раз оговорился, неправильно назвав фамилию своего бывшего босса. В эфире телеканала C-SPAN вместо Барака Обамы он назвал Дональда Трампа.