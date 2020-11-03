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Байден рассказал, когда прокомментирует подсчёт голосов

02:46, 04 ноября 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден заявил, что за ходом выборов будет следить у себя дома вместе с семьёй. По его словам, при этом он готов комментировать ход подсчёта голосов, если того потребует ситуация.

Если будет, о чём говорить сегодня вечером, я буду об этом говорить. Если нет, я подожду до тех пор, пока не подсчитают голоса на следующий день, — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Барак Обама призвал американцев выиграть на выборах. По его словам, 3 ноября в стране «всё поставлено на карту», поэтому своим выбором американцы могут повлиять на изменения в США. Для этого им следует выбрать Джо Байдена и Камалу Харрис, пояснил политик.

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