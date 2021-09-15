Байден пройдёт ревакцинацию от COVID-19

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Практика США выставлять на посмешище своего президента связана с тем, что в стране обострилась внутренняя остановка, республиканцы поменялись с демократами местами. Об этом в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Как пояснил эксперт, если раньше по каждому поводу критиковали Дональда Трампа, то теперь достаётся Джо Байдену. Сейчас у Байдена такой провал — Афганистан. Республиканцы, конечно, будут это использовать. Раньше издевались...