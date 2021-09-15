Байден пройдёт ревакцинацию от COVID-19

Президент США Джо Байден планирует сделать повторную прививку от коронавируса, как только это станет возможным. Решение об одобрении процедуры ревакцинации рассматривает Управление по контролю за качеством пищевых продуктов. Об этом сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки в ходе брифинга, который транслировался на канале Белого дома в YouTube.
Да, как только этот процесс будет одобрен, — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
О необходимости повторной вакцинации 18 августа сообщили специалисты Министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.
Ранее The Lancet опубликовал статью за авторством группы учёных, в числе которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения. Они отметили, что бустeрную вакцинацию следует проводить только на основе надёжных данных и анализа ситуации. Если пациентам вводить бустeрные дозы препаратов слишком рано или слишком часто, это может вызвать миокардит или синдром Гийeна — Барре. В итоге это может отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вaкцинации.