Lancеt опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от COVID-19

Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции сейчас не является необходимой. Напротив, она может привести к побочным эффектам. Группа учёных, среди которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили, что если пациентам вводить бустeрные дозы препаратов слишком рано или слишком часто, это может вызвать миокардит или синдром Гийeна-Барре. Это касается как мPНК-вакцин, так и средств на основе аденовируса, к которым относится, например, «Спутник V». Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.

По словам исследователей, заявления о том, что в ближайшее время может потребоваться бустeрная вакцинация, если они не будут подтверждены надёжными данными и анализом, могут отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вaкцинации.

Если в конечном итоге будут использоваться бустеры, необходимо будет определить конкретные обстоятельства, при которых прямые и косвенные выгоды от этого будут явно полезными. Дополнительные исследования могут помочь определить такие обстоятельства, — цитирует издание учёных.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на глобальном уровне пора ввести мораторий на ревакцинацию. По его словам, соответствующий запрет мог бы действовать как минимум до конца сентября.