Байден призвал КНР взаимодействовать, реагируя на глобальные вызовы Байден: США И КНР необходимо поддерживать связь, реагируя на глобальные вызовы

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Американский лидер Джо Байден заявил о необходимости поддерживать открытыми каналы связи между Вашингтоном и Пекином, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Президент США в беседе с главой МИД Китая Ван И сказал, что Штаты и КНР должны взаимодействовать, реагируя на глобальные вызовы.

Президент подчеркнул необходимость и для США, и для Китая ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами, — заявили в Белом доме.

Также там указали, что Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте 26 октября глава МИД КНР отметил, что Вашингтону и Пекину нужно стремиться к возвращению двусторонних отношений, к их стабильному и устойчивому развитию. По информации МИД Китая, Ван И будет находиться в США до 28 октября.