Китайский дипломат заявил об общих интересах КНР и США Глава МИД КНР: у Китая и США есть разногласия и общие интересы

Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Китай и США имеют как разногласия, так и общие интересы, заявил в ходе встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном глава МИД КНР Ван И. По его словам, которые приводит ТАСС, обеим странам необходим всеобъемлющий диалог.

Китай и США — две крупнейшие державы, у которых есть разногласия, но в то же время у нас есть и общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо отвечать сообща. Мы должны не только возобновить диалог, но и сделать его глубоким и всеобъемлющим, — сказал министр.

Ван И также отметил, что Вашингтону и Пекину следует стараться вернуть двусторонние отношения к стабильному и устойчивому развитию. Этого можно добиться только при наличии диалога, подчеркнул дипломат.

При этом он не исключил, что в отношениях между двумя странами «время от времени будет диссонанс», но когда подобное происходит, Пекин ведет себя спокойно. В результате, по мнению китайского министра, прав окажется тот, кто действует «в соответствии с положениями трех совместных коммюнике между Китаем и США, с международным правом, базовыми нормами международных отношений».

По информации МИД КНР, Ван И будет находиться в США с 26 по 28 октября. Детальная программа визита министра не публиковалась. По данным американской стороны, Ван И должен встретиться с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Встреча главы МИД КНР с Джо Байденом в графике американского президента не значится.

Ранее стало известно, что Россия и Китай наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что американский проект «насквозь политизирован», а его главная цель — насадить в регионе политические установки Вашингтона. Кроме того, отметил постпред, США проигнорировали почти все замечания делегаций по своему проекту ближневосточной резолюции.