Байден предупредил о «тёмной зиме» в США из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b275cf8-2338-11eb-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Соединённые Штаты ждёт «тёмная зима» из-за ситуации с распространением коронавируса, считает победивший на президентских выборах кандидат от демократов Джо Байден.

Нам всё ещё нужно предпринять решительные действия, чтобы победить пандемию. Нам всё ещё грозит тёмная зима... Не важно, за кого вы голосовали, к какой партии вы относитесь — мы можем спасти тысячи жизней, если просто будем носить маски, — приводит слова Байдена агентство Bloomberg.

Будущий президент подчеркнул, что главная задача для Америки — вернуться к нормальной жизни.

США остаются на первом месте по количеству заражений коронавирсуом. С начала пандемии в стране выявили 10,19 млн случаев заболевания, за последние сутки число новых пациентов выросло на 130,5 тысяч.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на выборах демократа Джо Байдена в стремлении ввести в стране на несколько лет режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Также Трамп утверждал, что победа Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах отсрочит появление американской вакцины от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.