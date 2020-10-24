Обама назвал Трампа виновным в беззащитности американцев перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/c89918ea-1679-11eb-92a5-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Chuck Kennedy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама обвинил действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.

Не далее как на этой неделе он жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии. Но если бы он работал с самого её начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше, — цитирует Обаму Tampa Bay Times.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Барак Обама выступил на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания), где впервые публично поддержал кандидата от демократов Джо Байдена. Обама поделился, что любит бывать в Пенсильвании, которая «дважды его поддержала». Там он раскритиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа за уклонение от уплаты налогов.