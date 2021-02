Байден позвонил потерявшей работу американке

План президента предусматривает выделение $1 трлн на оказание помощи населению, $400 млрд на борьбу с коронавирусом, а $500 млрд — на стимулирование экономики.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf