Байден позвонил потерявшей работу американке

https://static.news.ru/photo/33099df0-68a3-11eb-a0cd-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: President Biden/twitter.com

78-летний американский президент Джо Байден пообщался по телефону с жительницей Калифорнии по имени Мишель. Женщина в прошлом году потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Глава Белого дома рассказал ей о программе стимулирующих мер.

Идея в том, что мы хотим [заново] открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться, — сказал Байден.

План президента предусматривает выделение $1 трлн на оказание помощи населению, $400 млрд на борьбу с коронавирусом, а $500 млрд — на стимулирование экономики.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

Политик также затронул тему вакцинации от коронавируса. Он рассказал, что в ближайшие 100 дней в США хотят привить 100 млн человек. В ответ на это американка заявила, что записала родителей на прививку.

Байден позвонил Мишель после того, как она написала политику письмо. Такие разговоры являются частью программы, в рамках которой президент намерен регулярно общаться с гражданами.

Как писал NEWS.ru, глава Белого дома признал, что пандемия ухудшила ситуацию с экономикой в США. Он считает, что помочь могут только неотложные и решительные меры. Политик заявил, что помощь жителям страны является не только «моральным долгом», но и экономической необходимостью. Байден обратил внимание, что 900 тысяч американцев подали заявки на пособие по безработице. Глава Белого дома, правда, не уточнил, за какой период.