Байден посягнул на лавры Рузвельта

Президент США Джо Байден анонсировал план развития экономики, который, вероятно, станет его визитной карточкой. Инфраструктурный проект стоимостью $2,3 трлн напоминает «новый курс» Франклина Рузвельта: оживить экономику после пандемии глава Белого дома предлагает теми же средствами — строительством мостов, дорог, школ и аэропортов. Однако к его плану есть много вопросов.

Джо Байден анонсировал свою инициативу в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Место было выбрано неслучайно, так как это один из городов «ржавого пояса», некогда индустриального центра США, который с приходом глобализации превратился в депрессивный регион. Сам город, впрочем, в последние годы сумел перестроиться на инновационные рельсы и стал центром науки и медицины. Байден хочет, чтобы его примеру последовала вся Америка.

План инфраструктурного развития предусматривает выделение $621 млрд на реконструкцию дорог, мостов, портов и железных дорог, $300 млрд — на стимуляцию промышленного производства, $380 млрд — на научные исследования в невоенных областях и модернизацию электросетей, а также $400 млрд — на здравоохранение, заботу о пожилых и инвалидах.

Этот план не только об инфраструктуре, но и о создании рабочих мест, усилении индустриальной мощи в Соединённых Штатах, — пояснил представитель администрации Байдена. — Когда инвестиции в инфраструктуру сочетаются с обязательством президента покупать американские товары, стимулируется спрос, который оживляет новые индустрии США.

Глава Белого дома предлагает финансировать этот план посредством повышения корпоративного налога с 21% до 28% и минимального налога для транснациональных компаний с 13% до 21%. При этом он обещает закрыть лазейки в законодательстве, с помощью которых компаниям удавалось не платить налоги вообще.

Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

В 2019 году независимый анализ показал, что 91 компания из списка Fortune 500 использовала различные лазейки, чтобы заплатить $0 федерального подоходного налога, — написал Байден в Twitter. — Это просто неправильно. И мы положим этому конец с налоговым планом «Сделано в Америке».

Стоимость программы Байдена наверняка не понравится республиканцам, преимущество над которыми в сенате у демократов минимально. Республиканская партия выступает за сокращение налогов и государственного регулирования в экономике. В 2017 году Дональд Трамп добился снижения корпоративного налога с 35% до 21%, что позволило сократить безработицу до многолетнего минимума. Поэтому инициативе Байдена предсказывают тяжёлый путь через конгресс — повышение налогов никто не любит.

Критики щедрых бюджетных трат также обращают внимание на то, что, собственно, на дороги и мосты президент США предлагает пустить лишь 5% пакета. В то же время в него включено то, что с трудом можно назвать инфраструктурой, например, расширение программы ухода за престарелыми и инвалидами. На эти цели пойдёт не менее 20% средств. Пока что инициатива Байдена выглядит как попытка протащить вместе с бесспорно популярными пунктами те, которые вызывают сомнения.

Кроме того, на фоне попыток поддержать экономику в разгар пандемии госдолг США и без того достиг рекордных значений. Между тем, чтобы профинансировать программу, рассчитанную на восемь лет, понадобится собирать дополнительные налоги как минимум в два раза дольше. Скептики предполагают, что в итоге осуществлять проект всё равно придётся в долг, так как повышенные налоги рискуют «не пережить» администрацию Байдена.