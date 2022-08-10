Байден оговорился и пообещал остановить улучшение экономики США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден настоял на том, чтобы немедленно принять закон о снижении инфляции, оговорившись, что это требуется, что «остановить» улучшение экономики. Затем американский лидер поправился и отметил, что мера необходима, чтобы сохранить движение в правильном направлении, передает РИА Новости.

Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения... Сохранить движение в правильном направлении, — сказал Байден.

Он не в первый раз оговаривается во время своих выступлений. В начале апреля политик назвал жену экс-президента США Барака Обамы Мишель бывшим вице-президентом, хотя в это время сам занимал пост.

Кроме того, Байден неоднократно называл Камилу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, называя его «Клютиным», путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

Ранее психиатр Василий Шуров указал на признаки деменции у 80-летнего президента США. По мнению специалиста, политик испытывает трудности при формулировке простейших мыслей, его постоянно готовят к выступлениям, однако он вынужден читать с суфлера. Кроме того, у Байдена нарушена координация движений и американский лидер часто дезориентируется в пространстве, добавил психиатр.