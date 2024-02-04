Байден побеждает в ходе первичного голосования в одном из штатов CNN: Байден набрал большинство голосов на праймериз демократов в Южной Каролине

Фото: Andrew Whitaker/XinHua/Global Look Press

Президент США Джо Байден лидирует в ходе первичного голосования за кандидатов на пост лидера страны от Демократической партии в Южной Каролине, сообщает CNN. Согласно прогнозу телеканала, действующий президент набирает более 96% голосов избирателей.

Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине, — сообщает издание.

Конкурентами Байдена из числа демократов выступили конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон. Каждый из них получил менее 2% голосов избирателей.

Победа на праймериз определяется простым большинством голосов. Кандидат, который одержал победу, получит голоса делегатов на предстоящем в августе съезде Демократической партии в Чикаго.

Ранее Байден назвал своего предшественника на посту президента Дональда Трампа «действующим» американским лидером. После этого он исправился, извинился за оговорку и пояснил, что потерял самообладание от злости при мысли о сопернике и его вызывающих высказываниях. Высказывание прозвучало в ходе ужина Демократической партии в Южной Каролине.

Кроме того, Байден за закрытыми дверями обматерил Трампа из-за его шутки над мужем бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По информации Politico, американский лидер назвал своего предшественника идиотом, однако применил нецензурную версию слова.