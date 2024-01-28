Разозлившийся Байден отдал Трампу победу на выборах Байден назвал Трампа «действующим президентом» и объяснил оговорку злостью

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером. После этого американский лидер исправился, извинился за оговорку и пояснил, что потерял самообладание от злости при мысли о сопернике и его вызывающих высказываниях. Трансляцию ужина демократической партии в Южной Каролине, во время которого прозвучало заявление, вел канал C-Span.

Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи, — заявил Байден.

Это не первый раз за последние дни, когда политик попал в неловкую ситуацию. До этого, рассказывая избирателям в Висконсине об экономических мерах своей администрации, Байден оговорился и назвал Трампа своим профессором (англ. professor), а не предшественником (predecessor). Глава Штатов тут же исправился. Однако очень скоро перепутал пандемию коронавируса и рецессию.

До этого президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.