Байден перестал боятся эскалации конфликта на Украине Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта

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Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией, пишет обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg. По словам журналиста, Вашингтон сейчас наращивает поддержку Киева в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не опасаясь эскалации конфликта.

Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения, — говорится в материале.

Брендс утверждает, что администрация США обновляет свою стратегию по трем направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Украине более современного оружия и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.

Ранее член американской палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин заявила, что идея о вторжении Украины в Крым с помощью США является «полным безумием». Она добавила, что к этому призывают «поджигатели войны» в США. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля.