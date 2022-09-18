Байден отверг предположения о «новой холодной войне»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден не согласен с предположениями о том, что мир сегодня находится в состоянии «новой, более сложной холодной войны». Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу CBS, комментируя встречу российского лидера Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпинем в ходе саммита ШОС.

Нет, я не считаю, что это новая, более сложная холодная война, — заявил Байден.

Он напомнил, что в прошлый раз Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине на церемонии открытия XXIV Олимпиады. Вскоре после этого Байден позвонил китайскому лидеру и предупредил о прекращении инвестиций со стороны США и других стран в случае нарушений санкций в отношении РФ. Он добавил, что в Вашингтоне пока нет сведений о поставках оружия России из Китая.

Ранее сообщалось, что политиков США встревожило заявление Путина и Си Цзиньпина о налаживании более тесных связей между РФ и КНР и едином фронте на мировой арене. Американские СМИ отметили, что этот союз может обернуться для США и их союзников конфронтацией «на два фронта», поэтому Вашингтону следует вернуться к стандарту холодной войны.