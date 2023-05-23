Байден оценил встречу со спикером палаты представителей по госдолгу США Президент США Байден назвал продуктивной встречу со спикером Маккарти по госдолгу

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Президент США Джо Байден назвал продуктивной встречу со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по госдолгу. Заявление американского лидера по результатам встречи было опубликовано на официальном сайте Белого дома. По словам Байдена, стороны пришли к согласию, что возможность дефолта не рассматривается.

Только что завершилась продуктивная встреча с Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофу в экономике, — сказал Байден.

Американский президент отметил, что его команда и команда спикера продолжат работать над разрешением этого вопроса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.

Согласно заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, если договоренности по госдолгу не будут достигнуты, дефолт в стране случится уже 1 июня.