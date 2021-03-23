Байден объявил траур о жертвах стрельбы в Колорадо

https://static.news.ru/photo/c0bba326-8bff-11eb-9395-96000091f725_660.jpg Фото: Boulder Police Department/Global Look Press

До 27 марта в Соединённых Штатах будет объявлен траур по погибшим при стрельбе в городе Боулдер в Колорадо. Такое решение принял президент страны Джо Байден, сообщили в Белом доме.

Государственные флаги в США были приспущены уже в день инцидента. Они останутся в таком положении до захода солнца 27 марта, следует из прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.

В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия <...> я приказываю, чтобы флаг Соединённых Штатов был приспущен, — говорится в тексте документа.

Флаг будет приспущен на всех общественных территориях, а также в учреждениях США, находящихся за рубежом.

23 марта десять человек погибли в результате стрельбы, которую открыл американец Ахмад аль-Исса у супермаркета King Soopers в американском городе Боулдер (штат Колорадо). Одним из погибших оказался полицейский.

Мотив преступника в настоящий момент неизвестен, писал NEWS.ru.