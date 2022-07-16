Байден обвинил саудовского наследного принца в смерти журналиста Хашогги Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за гибель журналиста Хашогги

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Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. О своих обвинениях в адрес человека, который встречал его при прибытии в Саудовскую Аравию 15 июля, хозяин Белого дома рассказал на пресс-конференции в Джидде, сообщает РИА Новости.

Он [наследный принц], по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это, — пояснил американский президент.

Он также отметил, что поговорил с наследным принцем о нарушениях прав человека, к которым, по его мнению, причастен Эр-Рияд.

Ранее стало известно, что Джо Байден провёл переговоры с королём Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Саудом. До его поездки в Белом доме заявляли, что не ждут прогресса по этой теме. Характерно, что, общаясь с журналистами по этому вопросу, Байден допустил ряд скандальных заявлений.