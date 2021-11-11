Байден обозвал баскетболиста «великим негром», в России его оправдали

Американский президент Джо Байден на одном из своих выступлений назвал легенду бейсбола Сэтчела Пейджа «великим негром того времени». Речь Байдена попала на видео, её опубликовал Breaking911 в Twitter. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему для Байдена — это нормально.

President Biden refers to baseball legend Satchel Paige as âthe great negro at the time."



pic.twitter.com/9SolHPcrng — Breaking911 (@Breaking911) November 11, 2021

По словам сенатора, американский лидер назвал так Пейджа, поскольку так было принято в прежние времена, когда сам он публично выступал против «интеграции чёрных учеников в белые школы».

Поскольку это, по словам Байдена, «превратит их в джунгли...расовые джунгли». Это было в 1977 году. Тогда Байден наверняка использовал ныне намертво запрещенное в США обозначение афроамериканцев, не будучи связан по рукам и ногам нынешней политкорректностью. В общем, вспомнил молодость, — объяснил Пушков.

Сэтчел Пейдж — профессиональный бейсбольный питчер, он играл в бейсболе негритянской лиги и Высшей бейсбольной лиге. Его карьера длилась пять десятилетий и завершилась введением в Национальный зал бейсбольной славы.

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