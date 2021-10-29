Накачанные африканцы за 3 тыс. рублей стали снимать «открытки» для россиян

В Сети набирают популярность видеооткрытки из Африки с участием полуголых мужчин и женщин. Через страницу Privet_iz_afriki в Instagram любой желающий может заказать поздравление близкому человеку. Стоит такая услуга 3500 рублей. При этом по желанию можно попросить ребят спеть популярную Happy Birthday за отдельную плату.

На данный момент у канала насчитывается 55 тысяч подписчиков. Поздравлениями занимаются несколько групп: «туземцы», «гавайские», «качки», «симпатяги» и другие. На странице опубликованы поздравления Ивану Урганту, при этом «поздравляющие» могут станцевать под любую песню, которую выберет заказчик.

Известно, что впервые подобными поздравлениям занялись в Китае, когда интернет-магазин TaoBao предоставлял услуги видеопоздравлений от африканских детей.

Ранее переехавшая в Турцию россиянка рассказала о коммунальных платежах в Анталии. На своей странице в Instagram она показала квитанции и раскрыла сумму, которую она платит ежемесячно за аренду квартиры. Пользователю соцсети с ником zhenyalavrik вода обходится в 378 рублей, а электричество — в 2830 рублей.