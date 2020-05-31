Байден обошёл Трампа по популярности

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Предполагаемый соперник Дональда Трампа на выборах президента США, демократ Джо Байден оказался популярнее нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опросов Washington Post и ABC News.

Трампа поддержали 43% респондентов, а 53% опрошенных хотели бы видеть в президентском кресле Байдена. Однако в случае, когда речь идёт только о тех, кто подтвердил своё участие в голосовании, картина резко меняется. У таких граждан Трамп в два раза популярнее соперника.

Выборы президента США планируется провести 3 ноября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее предсказавший победу Трампа в 2016-м политолог заявил, что он вновь победит.