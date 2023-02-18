Байден назвал вооруженное насилие «эпидемией» США Байден после стрельбы в Миссисипи назвал вооруженное насилие эпидемией США

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден считает насилие с применением огнестрельного оружия одной из главных проблем страны. Он отметил, что Штаты захлестнула целая «эпидемия», передает РИА Новости.

С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас, — подчеркнул американский лидер.

8 февраля стало известно о стрельбе возле старшей школы в Нью-Йорке. Инцидент был зафиксирован около 14:00 по местному времени (22:00 мск) в районе Бруклин. В результате три человека, включая двух школьников, получили ранения. Пострадавшие госпитализированы. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

16 января в результате стрельбы в Центральной Калифорнии погибли шесть человек, включая мать с шестимесячным ребенком. Местная полиция разыскивает минимум двоих подозреваемых. По словам шерифа, к убийствам причастна банда, связанная с торговлей наркотиками.

18 января в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь.