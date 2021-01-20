Байден на инаугурации вспомнил войну и усыпил Клинтона

В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена. На время церемонии Вашингтон превратился в осаждённую крепость: в столицу стянули более 25 тысяч солдат Национальной гвардии, дороги перекрыли танками и заборами, повсюду установили КПП. В такой атмосфере Байдену пришлось произносить речь об объединении Америки.

Девизом церемонии инаугурации была выбрана фраза «Объединённая Америка», смотревшаяся несколько иронично на фоне беспрецедентных мер безопасности, принятых в страхе нападения сторонников предыдущего президента Дональда Трампа. Сначала к присяге была приведена вице-президент Камала Харрис, затем — президент Джо Байден. Для клятвы он использовал внушительных размеров Библию, реликвию его семьи, датированную 1893 годом. В программу инаугурации также входили выступления Дженнифер Лопес и Леди Гаги — последняя исполнила национальный гимн.

Моё послание тем, кто находится за границей, — подчеркнул Байден в своей инаугурационной речи. — Америка перенесла испытание. И мы вышли из него сильнее. Мы восстановим наши альянсы и снова примем участие в мировых делах. Не чтобы ответить на вызовы вчерашнего дня, но чтобы ответить на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. И мы поведём за собой не только примером нашей силы, но и силой нашего примера.

Не обошлось без отсылок к военному времени. Президент отметил, что коронавирус унёс больше жизней американцев, чем Вторая мировая война, а сама страна сегодня является такой же разделённой, как и накануне Гражданской войны. Новый глава государства признал, что Америка досталась ему в момент исторического кризиса, и заявил, что выйти из него можно, только если американцы забудут о разногласиях и объединятся. Он пообещал защищать интересы всех граждан страны, в том числе тех, кто не голосовал за него. Правда, похожие клятвы давал четыре года назад и Дональд Трамп, в итоге став одним из самых спорных президентов США.

Andrew Harnik/ТАСС Carolyn Kaster/ТАСС Andrew Harnik/ТАСС Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press Tasos Katopodis - Pool via CNP/Global Look Press AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС Carolyn Kaster/ТАСС Scott Applewhite/ТАСС Carolyn Kaster/ТАСС Tasos Katopodis - Pool via CNP/Global Look Press Jonathan Ernst - Pool via CNP/Global Look Press

Все гости были в масках и снимали их лишь на время произнесения речей и клятв. Погода в Вашингтоне выдалась солнечной, но Байдену это, кажется, только помешало. Принимающий клятву президент вынужден был щуриться, из-за чего выражение его лица казалось недовольным. Впрочем, яркое солнце не помешало одному из гостей церемонии, экс-президенту Биллу Клинтону, слегка вздремнуть во время речи Байдена. На видео с церемонии заметно, что политик клюёт носом.

Bill taking a little nap during Bidenâs inauguration speech. pic.twitter.com/68Zykb4Cc8 — Ben Cavanagh (@bencavs) January 20, 2021

Ближе к концу 20-минутной речи Байден начал чаще запинаться: эта проблема преследует его ещё со времён предвыборной кампании. Но в целом новый глава Белого дома звучал убедительно и даже жёстко — в той части речи, в которой он заявил, что «злобная толпа», захватившая Капитолий в начале января, ничего не добьётся.

После инаугурационной речи в программе Байдена значилось посещение Арлингтонского национального кладбища ветеранов в сопровождении бывших президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы с супругами. На 15:30 по местному времени запланирован виртуальный парад американских сообществ, транслируемый в соцсетях и на сайте Белого дома.

Программу церемонии 20 января во многом предопределили события 6 числа, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия и разграбила его. Правоохранительные органы провели работу над ошибками и сделали всё, чтобы не допустить повторения подобного в день инаугурации. Прилегающие к Белому дому районы перекрыли, в том числе с помощью БТР и бетонных барьеров, в столицу прибыли тысячи бойцов Национальной гвардии — активного резерва вооружённых сил, которых могут задействовать для подавления протестов.

Одновременно ФБР запустило тщательный мониторинг социальных сетей, чтобы выявить ростки потенциального мятежа. Проверкам подверглась и Нацгвардия: 12 солдат не допустили к исполнению обязанностей в день инаугурации из-за сомнений в их благонадёжности, в том числе экстремистских высказываний в соцсетях. Секретная служба Белого дома не исключала варианта, что избранный президент может подвергнуться атаке со стороны гвардейцев, сочувствующих Трампу. Солдатам, размещённым в Вашингтоне, запретили фотографировать себя и своё окружение из-за опасений, что изображения могут попасть в Сеть и сыграть в пользу потенциальных заговорщиков.

Обычно инаугурации американских президентов собирают тысячи зрителей. Трамп в своё время потратил немало усилий, чтобы убедить американцев в том, что на его церемонию пришло не меньше людей, чем на вступление в должность Барака Обамы. Джо Байден же может похвастаться лишь рекордным количеством охраны: массовые сборища в этом году невозможны из-за пандемии. К борьбе с ней новый глава Белого дома планирует приступить в первый же рабочий день. Известно, что среди первых подписанных им указов будет требование носить маски в федеральных учреждениях и ускорить программу вакцинации.

Что же касается Трампа, то он покинул президентскую резиденцию за два часа до начала инаугурации и полетел в своё поместье во Флориде. Предпоследняя запись, которую 45-я администрация США опубликовала в своём официальном аккаунте в Twitter, содержала лаконичное видео, на котором Дональд и Мелания Трамп садятся в вертолёт и улетают в рассвет.