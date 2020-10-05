Байден готов отложить дебаты до выздоровления Трампа

https://static.news.ru/photo/10649354-06c9-11eb-acef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов перенести следующие теледебаты с действующим американским лидером Дональдом Трампом, заразившимся коронавирусом, если это потребуется.

Об этом рассказала представитель предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд. Она подчеркнула, что команда демократа надеется всё же на то, что дебаты пройдут в назначенную дату, 15 октября.

Мы считаем, что дебаты должны пройти в намеченную дату, но это зависит от множества факторов, в первую очередь — от состояния здоровья президента Трампа. Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Мы надеемся на то, что дебаты состоятся в намеченную дату, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям, — сказала Бедингфилд в эфире ABC.

Второй раунд дебатов кандидатов в президенты назначен на 15 октября в Майами (штат Флорида), третий — на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы в США пройдут 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп сообщил 2 октября, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Главу государства отправили на лечение в военный госпиталь. Его супруга находится на карантине в Белом доме.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус ещё в четверг, 1 октября, однако не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.