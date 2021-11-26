Байден делал покупки в магазине на острове Нантакет без маски
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
10:04, 28 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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27 ноября президента США Джо Байдена заметили без маски в магазине на курортном острове Нантакет в Атлантическом океане. Там он проводит праздничные выходные в поместье знакомых. Ранее глава Белого дома не раз призывал американских граждан носить защитные средства от коронавируса, передаёт телеканал Fox News.
В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев, — сообщил телеканал.
Зайдя в магазин, президент США спустил маску на шею, проигнорировав вывеску у входа, предписывающую посетителям надевать защитные средства от COVID-19. На Нантакете действует требование властей о ношении масок в помещении.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден отправился на курортный остров у побережья Массачусетса, чтобы провести День благодарения с семьёй. До воскресенья у американского лидера не было запланировано никаких встреч.
В апреле 2021 года с Байденом произошёл курьёзный случай, когда он выступал перед жителями штата Джорджия. Политик долго не мог найти защитную маску, находившуюся в его же кармане.
Байден стоял на сцене, когда к нему стали подниматься два сенатора-демократа от штата. Глава Белого дома был без маски и поэтому начал искать средство защиты. Он пересмотрел папку с бумагами, посмотрел на трибуне и попытался привлечь к поискам супругу Джилл. На помощь американскому лидеру пришёл сотрудник секретной службы. Он принёс политику новую маску, но в тот же момент демократ нашёл средство защиты в кармане своих брюк.