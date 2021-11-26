Байден делал покупки в магазине на острове Нантакет без маски

27 ноября президента США Джо Байдена заметили без маски в магазине на курортном острове Нантакет в Атлантическом океане. Там он проводит праздничные выходные в поместье знакомых. Ранее глава Белого дома не раз призывал американских граждан носить защитные средства от коронавируса, передаёт телеканал Fox News.

В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев, — сообщил телеканал.

Зайдя в магазин, президент США спустил маску на шею, проигнорировав вывеску у входа, предписывающую посетителям надевать защитные средства от COVID-19. На Нантакете действует требование властей о ношении масок в помещении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден отправился на курортный остров у побережья Массачусетса, чтобы провести День благодарения с семьёй. До воскресенья у американского лидера не было запланировано никаких встреч.

В апреле 2021 года с Байденом произошёл курьёзный случай, когда он выступал перед жителями штата Джорджия. Политик долго не мог найти защитную маску, находившуюся в его же кармане.