Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета AFR: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета F/A 18-Hornet

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Австралия, США и Украина обсуждают вопрос о передаче 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet Украине, сообщает Australian Financial Review. Австралийский эксперт Роберт Поттер, который консультирует Киев, подтвердил проведение переговоров, но подчеркнул, что конкретное соглашение еще не достигнуто.

Трехсторонние переговоры между Австралией, США и Украиной о пересылке 41 австралийских истребителей F/A 18-Hornet в Киев находятся в процессе, — говорится в сообщении издания.

По данным источников, Вашингтон одобряет передачу истребителей. США должны дать свое согласие, так как они обладают правами интеллектуальной собственности на эти самолеты.

В настоящее время, истребители F/A 18-Hornet расположены на базе рядом с австралийским городом Ньюкасл. Если они не будут переданы Украине, они будут утилизированы или проданы частной авиакомпании для обучения пилотов.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Великобритании. Это заявление он сделал после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые группы пилотов уже приступили к обучению.