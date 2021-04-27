Аризона запретила аборты из-за генетических отклонений у плода

Закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода, подписал губернатор американского штата Аризона Дуг Дьюси. Об этом сообщается на сайте офиса губернатора.
Согласно документу, исключения
В случае нарушения данного закона может последовать наказание вплоть до тюремного заключения. Аризона является одним из основных штатов, активно выступающих против абортов.
Ранее стало известно, что в штате Айдахо введён запрет на аборты на 5–6 неделях, когда у плода уже прослушивается сердцебиение.
В свою очередь, в России работу некоммерческих организаций по профилактике абортов предлагают признать видом социально значимой деятельности. Соответствующее обращение общественное движение «За жизнь!» направило главам регионов, депутатам Госдумы и сенаторам.