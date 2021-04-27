Аризона запретила аборты из-за генетических отклонений у плода

https://static.news.ru/photo/95575272-fb7b-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Закон, запрещающий аборты исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода, подписал губернатор американского штата Аризона Дуг Дьюси. Об этом сообщается на сайте офиса губернатора.

Согласно документу, исключения составят случаи, при которых отклонение у плода несовместимы с жизнью или присутствует риск для здоровья и жизни матери. При этом перед абортом женщина должна письменно подтвердить, что не совершает его из-за наличия отклонений у плода. Кроме того, врач перед процедурой обязан предупредить пациентку, что аборт из-за расы, пола или генетических отклонений у ребёнка нарушает закон.

В случае нарушения данного закона может последовать наказание вплоть до тюремного заключения. Аризона является одним из основных штатов, активно выступающих против абортов.

Ранее стало известно, что в штате Айдахо введён запрет на аборты на 5–6 неделях, когда у плода уже прослушивается сердцебиение.

В свою очередь, в России работу некоммерческих организаций по профилактике абортов предлагают признать видом социально значимой деятельности. Соответствующее обращение общественное движение «За жизнь!» направило главам регионов, депутатам Госдумы и сенаторам.