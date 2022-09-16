Американским СМИ частично разрешили проводить финоперации в России Минфин США частично позволил американским СМИ проводить финансовые операции в России

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Американский Минфин частично разрешил СМИ своей страны проводить финансовые операции в России, но только те, которые необходимы для обеспечения их работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лицензию, опубликованную ведомством.

Новостные организации США и журналисты-граждане США <...> могут проводить следующие транзакции, необходимые для осуществления журналистской деятельности или открытия и работы бюро <...> компенсировать работу сотрудников <...> арендовать офисные помещения; приобретать и арендовать имущество и услуги; оплачивать другие нужды, — говорится в лицензии.

Также в документие отмечается, что лицензия не позволяет открывать корреспондентские или расчетные счета для физлиц, находящихся под санкциями, или осуществление финоперация в отношении ряда российских СМИ без дополнительного разрешения.

В начале мая текущего года Штаты ввели санкции в отношении Первого канала, НТВ и «России-1». Минфин страны предписал завершить все финансовые сделки с этими компаниями до 7 июня.

В конце июня Государственная дума приняла закон о зеркальных ответных мерах на запрет роcсийских СМИ за пределами России. В соответствии с документом гeнеральный прокурор и его заместители наделяются полномочиями по «запрету на территoрии РФ деятельности иностранного средства массовой информации при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рyбежом».