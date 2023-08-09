Американский разведчик: Россия перехватила инициативу на передовой Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные перехватили инициативу на передовой, отбив контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, украинские войска не смогут изменить этот исход.

Контрнаступление ВСУ провалилось. <...>. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход, — заявил он.

Риттер добавил, что ВСУ продолжают попытки продвинуться на передовой, однако пока не могут приблизиться даже к первой линии российской обороны. В связи с этим ВС России постепенно начали наступать на разных направлениях и уже продвинулись на 11 километров в районе Харькова, отметил Риттер.

Ранее телеканал CNN сообщал, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада, из-за чего в США возникает все больше вопросов о целесообразности поддержки Киева. Тем не менее, американские власти выражают надежду, что наступление украинской армии приведет к прорывам.

До этого американский конгрессмен Майк Куигли заявил, что ВСУ вынуждены менять тактику контрнаступления из-за непробиваемой российской обороны, с которой они столкнулись на фронте. По его словам, украинские войска несут серьезные потери.