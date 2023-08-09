В США предупредили Украину о последствиях застопорившегося наступления CNN: застопорившееся наступление Украины поставит под вопрос поддержку со стороны США

Фото: МО Украины

«Решающее наступление» Украины по-прежнему не оправдало ожиданий Запада, в связи с чем возникает все больше вопросов относительно дальнейшей поддержки Киева со стороны США, сообщает CNN. Ситуацию усугубляют предстоящие выборы в стране, поскольку смена политических сил также имеет огромное влияние на исход конфликта, говорится в материале.

Застопорившееся наступление и зимняя патовая ситуация имели бы особые последствия для Соединенных Штатов, поскольку это могло бы усилить вопросы по поводу поддержки США, — отметил телеканал.

США не оставляют надежды, что контрнаступление приведет к значительным прорывам, пишут авторы. Однако пока Вашингтон наблюдает лишь «тяжелую работу» Украины, которая не может решить свою судьбу без указаний извне, говорится в статье.

Украинский разведчик, плененный силами ВС РФ, тем временем констатировал провал наступления ВСУ. По его словам, военнослужащих даже не уведомили о целях планируемой «масштабной атаки». Он также критически отозвался о способностях украинской разведки. По словам пленного, соответствующее подразделение существует лишь на бумаге.

За месяц, добавил военнослужащий, ВСУ продвинулись на четыре или пять километров, что нельзя назвать контрнаступлением. При этом погибло огромное число бойцов, которых посылают как на убой, добавил он.