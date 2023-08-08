CNN: ВСУ столкнулись с непробиваемой российской обороной CNN: ВСУ вынуждены менять тактику контрнаступления из-за непробиваемой российской обороны

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины столкнулись с непробиваемой российской обороной, в связи с чем Киев вынужден изменить тактику контрнаступления, заявил в интервью телеканалу CNN конгрессмен Майк Куигли. По его словам, США получают неутешительные отчеты, согласно которым украинские войска несут серьезные потери.

США получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении. Это самое сложное время в конфликте, — сказал Куигли.

Другой западный дипломат заявил, что если украинская армия в течение ближайших нескольких недель не достигнет никаких результатов на фронте, то тогда, вероятно, у Киева «вообще ничего не получится», а ряды ВСУ будут истощены, отмечает телеканал.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла большое число подготовленных военных, а также сотни единиц техники, поставленной из стран НАТО. По его словам, Киеву становится все труднее закрывать бреши на фронте.

Кроме того, журналист портала The War Zone Говард Альтман заявил, что ВСУ провалили контрнаступление на Запорожском направлении. Он считает, что теперь Киев откажется от продвижения по минным полям и перейдет к тактике позиционных артобстрелов.