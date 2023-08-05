Зеленский сигнализировал НАТО о провале наступления ВСУ на Запорожье The War Zone: ВСУ провалили контрнаступление и перешли к тактике позиционных артобстрелов

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями сигнализировал НАТО о провале наступления ВСУ на Запорожье, сообщает обозреватель издания The War Zone Говард Альтман. По его мнению, смена планов командования ВСУ является четким посылом странам Альянса о крахе широкомасштабного контрнаступления. Альтман полагает, что Киев теперь откажется от продвижения по минным полям и ограничится артиллерийскими обстрелами.

Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в контрнаступлении был скромным. Теперь Киев меняет тактику, — указано в статье.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что ВСУ продолжают наступать у Работино на Запорожском фронте, несмотря на ощутимые потери. По данным канала, украинская сторона активно применяет кассетные боеприпасы. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

МО РФ отмечало, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также отметили, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневого в Харьковской области.

Ранее стало известно, что штурмовики пятой бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.