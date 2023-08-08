Поддубный рассказал о положении ВСУ Поддубный: закрывать бреши на фронте ВСУ становится все сложнее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За период контрнаступления ВСУ потеряли большое число подготовленных военнослужащих и сотни единиц западной техники, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, Киеву становится все сложнее закрывать бреши на фронте. Он также процитировал конгрессмена США Майка Куигли, который сообщил, что у ВС России несколько линий обороны, а ВСУ не прорвали даже первой линии.

Положение ВСУ усугубляет и то, что за период контрнаступления киевский режим потерял большое число подготовленных военнослужащих и сотни единиц западной техники. Закрывать бреши на фронте становится все сложнее — некем, да и нечем, — пишет Поддубный.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что ВСУ продолжают наступать у Работино на Запорожском фронте, несмотря на ощутимые потери. По данным канала, украинская сторона активно применяет кассетные боеприпасы. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сигнализировал НАТО о провале контрнаступления ВСУ в Запорожье. По его словам, в дальнейшем Киев может ограничиться лишь артиллерийскими обстрелами.