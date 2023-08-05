«РВ»: ВСУ продолжают наступать у Работино, несмотря на ощутимые потери

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ продолжают наступать у Работино на Запорожском фронте, несмотря на ощутимые потери. По данным канала, украинская сторона активно применяет кассетные боеприпасы. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Командование ВСУ не прекращает бросать волны пехоты в атаку на наши позиции в полях на рубеже Копани-Работино-Вербовое. Враг активно применяет кассетные боеприпасы, поддерживая наступательные действия пехоты, — указано в сообщении.

МО РФ сообщало, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также отметили, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

Ранее стало известно, что штурмовики пятой бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.