Американский разведчик рассказал о слабости ключевой страны НАТО Американский разведчик Риттер: британская армия настолько слаба, что стала обузой для НАТО

Фото: Christoph Meyer/dpa/Global Look Press

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, поэтому Соединенное Королевство стало обузой для НАТО. Военные возможности Британии сейчас не соответствуют ее статусу и положению, сказал он журналисту Гарланду Никсону в его блоге на YouTube.

Остальные участники альянса уже задаются вопросом, почему в его структурах столько британцев? Все возмущаются: «Их больше в НАТО, чем в самой британской армии». Многие негодуют из-за того, что военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению. Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно, — считает экс-разведчик.

Риттер также указал на Германию, тоже столкнувшуюся с проблемой деградации армии. По его мнению, только две страны в НАТО действительно думают о своих вооруженных силах и вкладывают в их развитие большие средства — это США и Польша.

Учитывая такую ситуацию в Альянсе, Риттер назвал его тенью некогда могущественной военной организации, не способной одержать победу в современном конфликте.

Ранее немецкое издание Bild раскрыло детали оборонного плана НАТО, принятого на случай нападения со стороны России. Документ содержит 4,4 тысячи страниц. Важная роль в оборонном плане отводится непосредственно Германии. Предполагается, что в случае нападения РФ страна станет важнейшим логистическим узлом для сил Альянса.