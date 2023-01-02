В США назвали ложь Запада причиной начала украинского конфликта Американский правозащитник Барака: США применили уловку для подготовки конфликта с Россией на Украине

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Франсуа Олланд и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске перед началом саммита по урегулированию кризиса на Украине

После того как западные лидеры признались в нежелании исполнять Минские соглашения, отрицать фактическую причастность Соединенных Штатов к конфликту на Украине становится все сложнее, написал в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака. Такой вывод он сделал после заявлений двух подписантов Минских соглашений — экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Теперь, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь «уловкой» для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что Соединенные Штаты не участвовали в этом плане? — заявил Барака.

9 декабря 2021 года он прогнозировал военные столкновения на Украине и на Тайване. Оба на тот момент назревающих обострения он связывал с влиянием Соединенных Штатов.

30 декабря экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее».